'PTT Lara Tesisi'nin özelleştirilmesine hayır'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Antalya İl Örgütü, kentin Muratpaşa ilçesine bağlı dünyaca ünlü plajı Lara'da bulunan ve PTT Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışanlara hizmet eden tesisin satışına karşı açıklama yaptı.

TKP'nin "Tesis özelleştirilerek emekçilerin elinden alınacak ve patronlara peşkeş çekilecek" denilen açıklamasında, ihalenin iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Antalya Lara sahilinde bulunan PTT Genel Müdürlüğü’ne ait Eğitim ve Dinlenme Tesisi bugün yapılacak bir ihale ile satışa çıkarılıyor.

PTT, Sayıştay raporlarına göre 2019 yılında 1,2 milyar TL zarar etmiştir. Bugünkü ihale ile kamunun elinde bulunan, PTT emekçilerinin dinlenme amacı ile kullandığı bu tesis özelleştirilerek emekçilerin elinden alınacak ve patronlara peşkeş çekilecektir.

Yapılmak istenen özelleştirmenin mali açıkları kapatmak amaçlı olduğu açıktır. PTT’nin içinin boşaltılmasının sorumlusu PTT emekçileri değil, siyasi iktidardır. Bedelin emekçilere ödetilmesine, emekçilerin dinlenme ve tatil haklarının ellerinden alınmasına neden olacak bu ihale iptal edilmelidir."