TKP Antalya İl Örgütü: Ulaşım zammı soygunu derhal sonlandırılmalı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşım ücretlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 14 oranında zam yapılacağını duyurdu. Kentte tam bilet 3,65 TL'ye, öğrenci bileti 2,20 TL'ye yükseldi.
Türkiye Komünist Partisi Antalya İl Örgütü son zamla birlikte bir buçuk yıl içinde kentte ulaşıma yüzde 40'a yakın zam uygulanmış olacağını belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım zammı adı altında yaptığı soygun derhal sonlandırılmalıdır, ulaşım herkes için nitelikli ve ücretsiz olmalıdır! Kentin asıl sahipleri olan Antalya’nın emekçi halkını, ücretsiz ve nitelikli ulaşım hakkı dahil; insanca bir yaşam için örgütlü mücadeleye çağırıyoruz!" açıklamasını yaptı.
Açıklamada şöyle denildi: