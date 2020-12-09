TKP Antalya İl Örgütü: Ulaşım zammı soygunu derhal sonlandırılmalı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşım ücretlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 14 oranında zam yapılacağını duyurdu. Kentte tam bilet 3,65 TL'ye, öğrenci bileti 2,20 TL'ye yükseldi.

Türkiye Komünist Partisi Antalya İl Örgütü son zamla birlikte bir buçuk yıl içinde kentte ulaşıma yüzde 40'a yakın zam uygulanmış olacağını belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım zammı adı altında yaptığı soygun derhal sonlandırılmalıdır, ulaşım herkes için nitelikli ve ücretsiz olmalıdır! Kentin asıl sahipleri olan Antalya’nın emekçi halkını, ücretsiz ve nitelikli ulaşım hakkı dahil; insanca bir yaşam için örgütlü mücadeleye çağırıyoruz!" açıklamasını yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"HALKIN CEBİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN!

Halkın Hakkı Olan Parasız, Sağlıklı ve Nitelikli Ulaşımı Sağlayın!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) 8 Aralık’ta yaptığı genel kurul toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla 9 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere ulaşım ücretlerine %14 oranında zam yapılacağını duyurdu. Tam bilet 3.65 tl'ye, öğrenci bileti ise 2.20 tl'ye çıkarılacak.

2019 yılının Ağustos ayında ulaşıma yapılan zammın ardından bugün açıklanan zamla birlikte bir buçuk yıl içerisinde ulaşıma %40’a yakın zam uygulanmış olacak. Ayrıca daha önce 1 saat içerisinde 2-3 kez yapılabilen ücretsiz aktarma işlemi bire düşürülecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Haziran ayı verilerine göre, son bir yılda Antalya’da işini kaybeden kişi sayısı 142 bin. Şu anda Antalya’da çalışan 500 bin emekçinin 115 bini ücretsiz izinde, 160 bini ise kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor.

Covid-19 pandemisi ve ekonomik krizin yarattığı yıkım nedeniyle kentimizde işsiz kalan binlerce turizm emekçisi varken, on binlerce emekçi asgari ücretin yarısına tekabül eden kısa çalışma ödeneği ile yaşamda kalmaya çalışırken; Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu zam hali hazırda geçim sıkıntısı yaşayan emekçilerin geçim derdini katmerleyecektir.

Toplu taşımanın ücretsiz ve nitelikli olması için yeterli kaynaklara sahip olunduğunu biliyoruz.

Antalya halkına ait kaynakları kullanarak halka ücretsiz ve sağlıklı ulaşım sağlamak yerine salgın koşullarında halkın cebindeki üç kuruşa gözünü diken Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz: Ulaşım kamusal haktır ve belediyelerin halktan nasıl daha fazla kazanç sağlayabileceklerine değil ulaşımı ücretsiz ve sağlıklı hale nasıl getireceklerine kafa yormaları gerekir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım zammı adı altında yaptığı soygun derhal sonlandırılmalıdır, ulaşım herkes için nitelikli ve ücretsiz olmalıdır!

Kentin asıl sahipleri olan Antalya’nın emekçi halkını, ücretsiz ve nitelikli ulaşım hakkı dahil; insanca bir yaşam için örgütlü mücadeleye çağırıyoruz!

TKP ANTALYA İL ÖRGÜTÜ"