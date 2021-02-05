PTT işçileri gözaltına alındı: 'Çocuklarım için mücadele edeceğim, bu kanı unutma!'

Sendikalı olduğu için işten atılan PTT işçileri, görüşme için gittikleri PTT Genel Müdürlüğü önünde gözaltına alındı.
İşçiler Genel Müdür Hakan Gülten'in talimatıyla gözaltına alındıklarını açıklarken, mücadelede kararlı olduklarını dile getirdiler.
HAKAN GÜLTEN BİZİ İYİ DUY!— PTT-Sen (@pttsendika) February 5, 2021
Görüşme için gittiğimiz PTT Genel Müdürlüğü önünde @hakangulten'in talimatıyla, hukuksuzca gözaltına alındık ama Burhan Tan'ın yaralı şekilde söylediği gibi;
14.000 KARDEŞİMİZİN HESABINI SORACAĞIZ!#PostacılarAnkarada pic.twitter.com/q4vW4rSXUW