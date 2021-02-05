PTT işçileri gözaltına alındı: 'Çocuklarım için mücadele edeceğim, bu kanı unutma!'

Sendikalı olduğu için işten atılan PTT işçileri, görüşme için gittikleri PTT Genel Müdürlüğü önünde gözaltına alındı.

İşçiler Genel Müdür Hakan Gülten'in talimatıyla gözaltına alındıklarını açıklarken, mücadelede kararlı olduklarını dile getirdiler.