İşten çıkarılan PTT işçileri direnişlerini sürdürüyor

İşten çıkarılan Posta, Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası (PTT-Sen), sendika temsilcileri ve yöneticilerinin direnişi 30 günü geride bıraktı.

Eylemlerine devam ettiren PTT işçileri, bugün 1 Şubat'ta Ankara'da eylem yapacaklarını duyurdu.

İzmir'de işten çıkarılan 4 işçi Bayraklı PTT binası önünde oturma eylemini sürdürüyor.

PTT-Sen Genel Mali Sekreteri Uğur Cengar, 'Kanunların bize verdiği hakları kullanıp sendika kurduğumuz için işten atıldık. Haksızlıklara karşı durmak için burdayız. Bize yapılan yetki itiraz davasını kazandık" dedi.

Cengar, kanunun getirdiği haklar çerçevesinde haklarını aramaya devam edeceklerini de söyledi.

PTT işçileri, ücretsiz izin dayatmasıyla işten çıkartılan ve direnişlerinin 4. gününde olan Nak Kargo işçilerini de ziyaret etti.