Politeknik Direnişi koruma önlemleri ile anıldı

Yunanistan Komünist Partisi ve partinin gençlik örgütü KNE “Yaşam, sağlık ve iş hakkımızı arıyoruz. Mücadele yolunda Kasım’ı hatırlıyoruz” yazılı pankartla hükümetin, 17 Kasım mücadelesinin yıldönümü anmasına karşı koyduğu yasağı tanımadılar. Buna karşılık olarak “Halkın sağlık, iş ve yaşam mücadeleleri ne yasaklandı ne askıya alındı” mesajını verdiler. Atina’daki Amerikan Büyükelçiliği önünde anti emperyalist sloganlarla başlayan eylem, koruma önlemleri ile Özgürlük Parkı’na yürüyüş ile devam etti.

Buna karşılık, Yunan polisi Atina’da özel zırhlı helikopterler, dronelar ile geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis yoğunluğunun belli noktalarda artırıldığı şehirde, bazı metro istasyonlarının öğleden sonra alınan önlemler kapsamında kapatılacağı duyuruldu.

Anmaya katılan, YKP Genel Sekreteri Kutsumbas Politeknik Direnişi’nin sembolu olan “ABD defol”, “NATO defol”, “Ekmek, eğitim, özgürlük, iş, sağlık” sloganlarının hala güncel olduğunu, hükümetin salgın bahanesi ile gerçekleştirdiği gerici uygulamaların ve Politeknik Direnişi anmasının yasaklanmasının kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurguladı.