Yunanistan'da 3 kişiden fazlası toplanamayacak

Yasak, 47 yıl önce Atina’da Albaylar Cuntası'na karşı gerçekleşen ve 17 Kasım’da yıldönümü kutlanacak olan Politeknik Direnişini için toplanmaları hedef alıyor.

Yunanistan Polis Şefliği’nin açıklamasına göre, kurala uymayarak açık hava toplantısı düzenleyen kurumlara 5000 euro, kişilere 3000 euro, katılanlara ise 300 euro idari para cezası uygulanacak.

Yunanistan Komünist Partisi (YKP) Merkez Komitesinden karara dair yapılan bir açıklamada, bu yasağın herhangi bir sağlık kuralının ötesinde olduğu vurgulanıyor. Bu yasağın, sadece otoriterliğin başka bir eseri olmakla kalmayıp, hükümetin gerici planlarını gerçekleştirmek için salgını bahane olarak kullanma niyetini teyit etmekte olduğu söyleniyor.

Bugün açıklanan bir imza metni ile, sendika ve kitle örgütlerinin temsilcileri, avukatlar, gazeteciler, milletvekillerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, toplanma özgürlüğünün tamamen yetkisiz bir şekilde askıya alınmasına neden olan, anayasal toplanma hakkını ihlal eden bu uygulamanın son derece anti demokratik ve anayasaya aykırı olduğu için geri çekilmesi gerektiğini vurguladılar.

Metin YKP milletvekilleri tarafından ve YKP Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas’ın yaptığı telefon görüşmelerinin ardından SYRIZA ve MeRA25 milletvekilleri tarafından da imzalandı.

Haber sitesi 902.gr’deki habere göre,

Bütün bunlar hükümetin halkın ve gençliğin sesinden korktuğunu doğruluyor. Mücadelenin yükselmesini önlemeyi ve salgından halkı suçlamayı hedefliyor. Politeknik direnişi için ABD büyükelçiliğine yürünmesi rahatsız edicidir. Çünkü, Yunan hükümetinin stratejik müttefiki bugün her zamankinden daha önemlidir.

https://www.902.gr/eidisi/politiki/242442/mnimeio-aytarhismoy-i-apagore…

imza metni: https://www.902.gr/eidisi/politiki/242474/ekatontades-ypografes-se-keim…

https://www.902.gr/eidisi/politiki/242441/aparadekti-apofasi-apagoreyei…