Pentagon'dan Rusya'ya askeri hareketliliği açıklama talebi

ABD Rusya'ya karşı Ukrayna üzerinden gerilimi artırırken ve ülkeye askeri kargo sevkıyatlarını sürdürürken, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri hareketliliğini açıklamasını istedi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby dün düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırındaki askeri hareketliliğine ilişkin bir soru üzerine "Niyet tamamen açık değil. Bakanlıktaki meslektaşlarımızın dün Rusya'ya niyetlerini açıklığa kavuşturma çağrısı yaptıklarına inanıyorum" dedi.

Sözcü Kirby "Rus kuvvetlerinin Ukrayna ile sınırı boyunca ve özellikle Kırım'da sıralandıklarını gözlemlemeye devam ediyoruz. Şu aşamada niyet konusunda konuşmak bizim için zor. Endişe verici ve gözlemlemeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Washington'un Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusuna konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağı yolundaki görüşü sorulan Kirby bu konuda bir yorumda bulunmaktan kaçınacağını söyledi ve "Eğer yapabilirsem buradaki özel operasyonlar konusunda konuşmaktan kaçınacağım, özellikle de başka bir ordunun operasyonlarından" ifadesini kullandı.

TASS'ın aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin Ukrayna'nın doğusundaki durum konusunda Moskova ile işbirliğine hazır olduğunu belirtmişti. Sözcü aynı zamanda Rus birliklerinin Ukrayna sınırı ve Kırım'daki hareketliliğine ilişkin haberlerin "güvenilir" olduğu görüşünü açıklamış ve Rusya'yı "gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınmaya" çağırmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Batı medyasında çıkan haberlere ilişkin, başka ülkelerin Rusya toprakları dahilinde Rus askeri birliklerinin hareketliliğinde endişe duyacak bir şey bulmamaları gerektiğini belirtmiş ve Rusya'nın Ukrayna da dahil diğer ülkelere tehdit oluşturmadığını vurgulamıştı.

Peskov Donbas'taki olayların Ukrayna'nın iç meselesi olduğunu ve Rus ordusunun bu meseleye hiçbir şekilde dahil olmadığını dile getirmişti.