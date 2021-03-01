Paşinyan'dan geri adım: İskender füzeleri hakkında doğru bilgilendirilmemişim

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sözcüsü Mane Gevorgyan, Armenpress ajansına yaptığı açıklamada Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde İskender füzeleriyle ilgili açıklamasının da gündeme geldiğini belirtti.

Sözcü Gevorgyan, "Ermenistan Başbakanı, mevcut olgu ve verilerin bir araya getirilmesi sonucunda bu konuda doğru bilgilendirilmemiş olduğu sonucuna vardı" dedi.

Gevorgyan şöyle devam etti: "Dahası Başbakanın açıklamasının askeri ve askeri-sınai işbirliği sektöründeki Ermeni-Rus müttefiklik ilişkisinin içeriği ve niteliğiyle hiçbir ilgisi yok. Rus silahlarının dünyadaki en iyi silahlardan biri olduğu konusunda bir şüphe yok. Ermenistan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu ile askeri sanayi ve yüksek teknoloji sektörlerinde yakın işbirliğine devam ediyor ve bu işbirliğini daha da derinleştirmenin adımlarını atıyor."

Ne olmuştu?

Paşinyan'ın Rus yapımı İskender füzelerinin arızalı olduğu iması Rusya ile Ermenistan ordusu arasında krize yol açmıştı. Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'nın Paşinyan'ın istifasını isteyen bildirisi Başbakan'ın bu açıklamasından bir gün sonra yayımlanmıştı. Paşinyan bildiriyi darbe girişimi olarak niteleyerek destekçilerini sokağa çağırmış ve Genelkurmay Başbakanı'nı görevden alan kararname imzalamıştı. Aynı günün akşamında Paşinyan ile Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı'nı görevden alan kararnamesini onaylamamıştı.