Ermenistan'da Taşnak Partisi üyeleri hükümet binasını bastı

Erivan'da çok sayıda bakanlığa ev sahipliği yapan hükümet binasını Taşnaksütyun Partisi üyeleri bastı. Muhalefetteki Taşnagsütyun Partisi üyeleri burada 10 dakika süren bir protesto eylemi düzenledi.

Taşnaksütyun Partisi burada yaptığı açıklamada "Bu bakanlıkların temsilcilerinin Ermeniler ve Ermenistan ile hiçbir ilgisi yoktur" derken ülke yönetiminin "Sadece Türkiye tarafından desteklendiğini" söyledi.

Eylemcilerden birisi hükümetin Paşinyan'ın destekçilerini çağırdığı mitingi hatırlatarak “Bakanlık çalışanlarına, Nikol Paşinyan'ın bugün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitinge Türk medyasında da yer verileceğini bildirmek isterim. İşini kaybetmenin çok zor olduğunu anlıyorum ama insanlar hayatlarını kaybetti, arkadaşlarımız çocuklarını kaybetti” diye konuştu.

Bakanlık çalışanlarından istifa etmelerini talep eden eylemciler “Nikol Paşinyan'ın yanında olanlar Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşıdır. Türkiye ve Azerbaycan menfaatlerine hizmet etmektense işinizi bırakın” dedi.

Ermenistan'daki gerginlikler, Başbakan Paşinyan'ın ülkede belli komutanların görevden alınması talimatını vermesi üzerine son günlerde artmıştı. Ordu Paşinya'nın istifasını talep etmiş, Paşinyan'sa olayı "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti. Paşinyan bir dizi üst düzey yetkilinin görevden alınması talimatı verirken bu talimatların bir kısmı Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın vetosuna takılmıştı.