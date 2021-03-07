Papa'dan Erbil ve Musul'a ziyaret

Katoliklerin dini lideri Papa Francis, Irak ziyaretinin üçüncü ve son gününde Erbil kentine gitti.

Francis'i, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani'nin yanı sıra bölgedeki dini ve hükümet yetkilileri karşıladı.

Havalimanında Barzani ile görüşmesinin ardından Papa, helikopterle Musul'a geçerek, Iraklı Hıristiyanların çoğunlukta olduğu Karakuş bölgesini ziyaret etti.

Burada bölgenin yaklaşık 7 yıl önce IŞİD tarafından işgal edilmesine ilişkin konuşan Papa Francis, İslamcı örgüt tarafından Müslümanların, Hıristiyanların ve Ezidilerin zulme uğradığını hatırlatarak, "Ancak bugün kardeşliğin katillikten daha dayanıklı olduğuna, umudun nefretten daha güçlü olduğuna, barışın savaştan daha güçlü olduğuna dönük inancımızın haklılığını görüyoruz" diye konuştu.

Papa, Musul'dan sonra Erbil'e dönerek, Franso Hariri Stadyumu'nda ayin gerçekleştirecek.