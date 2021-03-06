Papa, Şii lider Ayetullah Ali Sistani ile görüştü

Papa Francesco, salgın günlerinde ilk yurt dışı seyahatini Irak'a gerçekleştirdi.

Dün Irak Başbakanı Mustafa Kazımi tarafından karşılanan ve kendisi için tören düzenlenen Papa, bu sabah Necef’e giderek Şii lider Ayetullah Ali Sistani ile bir araya geldi.

Rudaw'ın haberine göre, Ali Sistani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Sistani’nin görüşmede Papa’ya “Büyük dini ve ruhani liderler trajedilerin önüne geçmeye çalışmakta gereken rolü üstlenebilirler. İlgili tarafları bu konularda uyararak, özellikle de büyük güçleri akla ve hikmete öncelik vermeye ve savaş dilini reddetmeye teşvik etmeliler” dediği aktarıldı.

Açıklamada, farklı dinlerin ve entelektüel eğilimler arasında hakların ve karşılıklı saygının korunması gerektiğini söylediği belirtildi.