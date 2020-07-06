Pakdemirli: Yangın beklediğimden iyi durumda

Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Yangın beklediğimden daha iyi durumda. Tabii ki ilerleyen saatlerde değişen meteorolojik koşullarda işimizi zorlaştırabilir veya kolaylaştırabilir" dedi.

"Şu ana kadar yerleşim birimleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok" diyen Pakdemirli şunları kaydetti:

"Yangın belli alanları etkilemiş olmasına rağmen kontrollü gibi gidiyor. Yangın beklediğimden daha iyi durumda. Tabii ki ilerleyen saatlerde değişen meteorolojik koşullarda işimizi zorlaştırabilir veya kolaylaştırabilir. Yangın Ilgardere mevkiinde başladı. Yangın doğudan batıya doğru geliyor. Kuzeye de sıçramalar var. Şu anda yapabileceğimiz hava araçlarıyla tüm müdahaleyi yapıyoruz. Türkiye'deki hava araçları filosunun neredeyse toplamı burada müdahale ediyor. Bunun daha fazla kalabalığı böyle bir yangın alanı üzerinde yönetilemez. Biz bu yangını kontrol etmek için çabamızı sarf ediyoruz. 2 uçak, 20 helikopter, 20 dozer, 200 personelle müdahale etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi gözüküyoruz. Önemli olan bunu bir an evvel durdurmak. Önümüzde değerli yaklaşık 1 saat 15 dakikamız daha var."

Hava araçlarıyla yukarıdan sevk ve koordinasyon yapılabilecek 1 saat 15 dakikanın olduğunu söyleyen Pakdemirli "Akşam saatlerinde uçurmaya başlatacağımız termal dronelarla sevk ve idareyi gerçekleştireceğiz. Hava şartları aleyhimize işleyecektir ama gündüz şartlarına göre daha olumlu olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Pakdemirli "Çalışmaları ben ve Orman Genel Müdürümüz koordine ediyor. Şimdilik yerleşim yerleriyle ilgili problem yok. Rüzgar yön değiştirmezse olmayacak gibi gözüküyor. Diğer köylerimizle ilgili bir sıkıntı gözükmüyor. Gerekli görüldüğünde o köylerimizle ilgili tedbirleri alırız. İlerleyen saatlerde yangının gidişatı ve seyriyle alakalı açıklamalarımız olacaktır. Bütün çabamız bir ağaç daha az yansın. Şu anda bulunduğu yerden 1 metre daha ileri gitmemesidir çabamız. Belli yerlerde yanma bırakabilir belli yerlerde yollar kesilebilir. Helikopterler su atar, uçaklar şerit yapar. Genel kaidemiz budur. Mümkün mertebe en az hasarla bunu atlatmaktır" diye konuştu.