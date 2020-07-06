Gelibolu'daki yangın nedeniyle Yalova köyü boşaltıldı, Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı

Çanakkale'de Gelibolu tarihi yarımadasında çıkan orman yangını nedeniyle çıkan dumanlar Çanakkale Boğazı'nı kapladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Çanakkale Ilgardere civarında çıkan yangın nedeniyle, yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin denizden güvenli bir biçimde su alabilmesi amacıyla 16.30 itibariyle Çanakkale Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" denildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ilgardere mevkiinde ormanlık alanda başlayan yangın nedeniyle çevredeki bazı köylerin tedbir amacıyla boşaltılabileceğini söyledi.

Ilgardere mevkiinin bulunduğu 300 kişilik Yalova köyünün tedbir amacıyla tahliye edildiği bildirildi. Yangının köyün yakınlarındaki ayçiçeği tarlasına da sıçradığı ve tarım alanlarında da zarar olduğu öğrenildi.

Saat 15.00 sıralarında Yalova köyü Ilgardere mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Çanakkale'deki yangına, 20 helikopter, 107 arasöz, 400 personelle müdahale ediliyor. Bütün ekiplerimiz orada" dedi.

Yangın poyrazın etkisiyle büyürken, ekiplerin alevlerin şehitliklere ulaşmaması için çaba sarfettiği belirtildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İkinci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile ilçe kaymakamları bölgede inceleme yaptı.

Gelibolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Şiddetli poyrazın etkisi ile kontrol altına alınmakta zorluk çekilen yangının daha da büyümemesi için Çanakkale merkez, Gelibolu, Eceabat, çevre ilçelerden gelen ekiplerle mücadelemiz hız kesmeden sürüyor" denildi.