Özel okullarda okul öncesi eğitim-öğretime devam

Geçtiğimiz günlerde alınan kararlarla bazı illerde okul öncesi için eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararı ile 01.12.2020 itibariyle 04.01.2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir" denilmişti.

Sivas, Kayseri, Yozgat, Samsun, Gaziantep, Erzurum, Edirne, Balıkesir, Ankara, Zonguldak, Kırklareli ve Tokat'ta da ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Öte yandan alınan kararlara rağmen özel okullarında değişen bir şey yok. soL'un edindiği bilgiye göre, söz konusu illerdeki bazı özel okullardan öğretmenlere "karar özel okulları kapsamıyor" talimatları gelmeye başladı.

Öğretmenler daha önce olduğu gibi okula gidildiğini, okul öncesi eğitimin yüz yüze devam ettiğini bildirdi.