İstanbul'da anaokulları düzenlemesi

İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararı ile 01.12.2020 itibariyle 04.01.2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir."
Sevgili İstanbullular,— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 28, 2020
İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararı ile
📌01.12.2020 itibariyle 04.01.2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki
resmi ana okulları,
ana sınıfları ve
uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir.
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