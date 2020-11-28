İstanbul'da anaokulları düzenlemesi

İstanbul'da anaokulları ve anasınıflarının 1 Aralık-4 Ocak arasında uzaktan eğitime geçmesi yönünde karar verildi.

Haber Merkezi

İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararı ile 01.12.2020 itibariyle 04.01.2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir."