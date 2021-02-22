Osmanağa Mahallesi halkı yeni muhtarlık binası istiyor

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Osmanağa Mahallesi halkı bugün muhtarlık binasının taşınması talebiyle buluştu. Osmanağa Mahallesi Kadıköy'ün merkez mahallesi ve muhtarlık binası uzun yıllardır mahallenin Kurbağalıdere sınırındaki Yoğurtçu Park'ın içinde bulunuyor. Parkın yenilenme çalışmaları bitmediği için buraya başlangıçta çalışanlar için yapılmış ve daha sonra muhtarlık binası olarak tahsis edilmiş prefabrik bina da yenilenmedi.

Osmanağa Muhtarı Serap Tuncer, mesaisinin önemli bir bölümünü her yağışta su alan ve kanalizasyonu taşan muhtarlık binasının temizlenmesine vakfediyor. Dahası nüfusu ağırlıklı olarak yaşlı sakinlerden oluşan mahallelinin yağışlı günlerde muhtarlık binasına ulaşımı parkı da su bastığı için imkansız hale geliyor. Mevcut muhtarlık binasında ısınma ve başka temel ihtiyaçlarla ilgili de sorunlar bulunuyor.

Mahallenin çarşı tarafındaki sakinleri için erişimi de uzak olan binanın yenilenirken yerinin de değiştirilmesi talebi üzerine, Mahalle Muhtarı Serap Tuncer ilgili yerlere durumunu izah ettikten sonra son olarak Kaymakamlık üzerinden resmi başvurusunu da yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü de kaymakamlığa yazısında, gelen şikayetler üzerine yapılan incelemenin sonucunda “bahsedilen olumsuz nedenlerle muhtarlık binasının başka bir yerde yeniden yapılması gerektiğini” ifade etti.

Bugün Altıyol'daki İBB'ye ait park alanında bir araya gelen muhtar ve mahalle halkı, "Osmanağa Mahalle Halkı Sağlıklı Güvenli Muhtarlık Binası İstiyor" pankartını parka asarak, başvurusu yapılan yer konusundaki ısrarını dile getirdi.

Osmanağa Muhtarı Serap Tuncer de soL Haber'e yaptığı açıklamada “Kadıköy'ün merkez mahallesi Osmanağa'nın muhtarlık binası, bir süredir kendisine hiç yakışmayan bir halde. Bunun için gerekli başvuruları yaptık. Mahallenin yaşlı nüfusu parktaki tablo yüzünden muhtarlığa gelemiyor, mahallenin diğer yarısı için mevcut binanın yeri zaten çok uzak. Muhtarlığın mahallenin merkezinde olması için bu parkın içinde bize bir yer verilmesi için başvurumuzu yaptık, mahalleli de kendi sözünü söylemek için bugün burada bize destek oldu. Umarım kısa sürede bu sorunu çözeriz, yoksa gerçekten istediğimiz şekilde hizmet vermemiz neredeyse imkansız hale geldi” diye konuştu.

Taşınan dövizlerde “Osmanağa muhtarının yanında, Diren Osmanağa, Rantı bırak muhtarlık binası yap, Muhtarlık mahalle merkezinde olur, Kamu alanı rant alanı değildir, Osmanağa burada, Osmanağa muhtarının yanında, Osmanağa sakinleri: Buraya muhtarlık istiyoruz” ifadeleri yer aldı.