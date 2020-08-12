Oruç Reis krizinde İsrail’den Yunanistan’a destek

İsrail Doğu Akdeniz’deki krize ilişkin yaptığı açıklamada Yunanistan’ın yanında olduğunu bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan krizi yakında takip ettiklerini bildirerek “İsrail Yunanistan’a deniz alanları ve münhasır ekonomik bölgesini sınırlandırma hakkı konusunda tam destek ve dayanışmasını ifade eder” açıklamasını yaptı.

Bu açıklamanın ardından İsrail’in Yunanistan Büyükelçisi Yossi Amrani Yunaistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

İsrail son aylarda Doğu Akdeniz’deki krize ilişkin sessizliğini korumuştu.

Türkiye’nin sismik araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis için Navtex yayınlayarak geminin çalışmalarına yeniden başladığını duyurmasının ardından Atina ile Ankara arasındaki gerilim yükselmişti.

Yunanistan dün Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini görüşmek için Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Komitesi’ni acil toplantıya çağırmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Yunanistan’ın AB’yi toplantıya çağırmasına tepki göstererek “AB, Yunanistan’ın tüm Avrupa'yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemelidir” demişti.

İsrail’den Yunanistan’a Kıbrıs üzerinden uzanacak EastMed boru hattı projesini birlikte yürüten İsrail ile Yunanistan son yıllarda yakın müttefik haline gelmişti.