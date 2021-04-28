Orhan Aydın: Benim gündemimde yoksulluk ve sömürü var

Oyuncu Orhan Aydın, dün yayınladığı bir twitter mesajı nedeniyle bugün hedef alındı. Fiili ve gizli içki yasağını konu edinen mesajını "din düşmanlığı" olarak gösteren bir güruh "Orhan Aydın tutuklansın" sloganıyla bir twitter kampanyası başlattı. Konuyla ilgili Orhan Aydın ile görüştük.

İçki yasağıyla ilgili mesajınız yüzünden hedef alındınız. Ne diyorsunuz?

Kampanyanın sloganı ülkedeki hukuksuzluk düzeninin itirafı gibi. Daha önce başka örneklerde de yaşadık. Kendileri gibi düşünmeyenlerin yargılanması ya da mahkum edilmesi de değil "tutuklanması" uygun bulunuyor! Haksız, hukuksuz bir biçimde tutulması yani. Yargının iktidarın elinde nasıl bir silah haline geldiğinin de bir kanıtı. Saldırıyı yapan hesapların sahte ve "bot" hesaplar olması, buradaki hukuksuzluğu derinleştiriyor.

Benim için daha önemlisi şu: Tam kapanma kararı ve bu kararla ilgili çıkartılan genelgeler... Yoksul halka açlık ve hastalık dışında bir tercih bırakmıyor. Hepsi! İşsiz olanlar evinde açlığa mahkum olacak, çalışanlar hiçbir destek, hiçbir yeni önlem olmadan marş, marş, fabrikasına yollanacak.

Gericiliğin, faşizmin beslendiği lağım bu işte: Sömürü düzeni!

İçki yasağı çok mu önemli? Orhan Aydın'ın gündeminde içki yasağı mı var?

Sadece içki yasağı da değil ki! Bu gerici düzenin toplumsal yaşamın her alanında dinsel tarifler üzerinden hayatı belirlemeye çalışması, açıkça laiklik düşmanlığı değilse nedir?

Üstelik içki yasağı iktidarın yoksulluğu, sömürüyü, militarizmi, kadın düşmanlığını, çocuk düşmanlığını örtmek için kullandığı yobazca din sömürüsünün bir simgesi. Bu faşizan, bu gerici dayatmayla bir yandan yurttaşların yaşamına saldırılıyor ama bir yandan da pandemide daha da derinleşen bu çürümüş, bu aşağılık düzenin pislikleri örtülüyor.

Benim gündemimde yoksulluk ve sömürü var. Benim gündemimde bu sömürü düzenini sürdürmek için göreve getirilmiş din bezirganlarıyla, baskılarla hesaplaşma var.

Benim gündemimde sanat ve hayat düşmanlığı var. Sömürü ve zulmün bekçiliğini yapanların sanata ve hayata savaş açtığı bir yerde benim gündemim bu.