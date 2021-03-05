Ölümlerin rekor kırdığı Brezilya'da Bolsonaro halkı hedef aldı: Sızlanmayı bırakın

Brezilya'da Covid-19 kaynaklı ölümler iki gündür rekor sayılara ulaşırken Devlet Başkanı Bolsonaro durumu yine küçümsedi ve halka "Sızlanmayı bırakın" dedi.

ABD'nin ardından ölü sayısında ikinci sırada olan ve yeni bir dalgayla boğuşan Brezilya'da sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Hükümetten virüsle mücadele konusunda bekledikleri ciddiyeti göremeyen yerel yetkililer kendi önlemlerini almaya başladı. Yaklaşık 46 milyon fazla kişinin yaşadığı Sao Paulo eyaletinde 'kırmızı alarm' verildi.

Dün katıldığı bir etkinlikte salgına karşı küçümseyici tutumunu sürdüren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da "Sızlanmayı bırakın. Ağlaşmaya daha ne kadar devam edeceksiniz? Evden çıkmayıp her şeyi kapatmaya daha ne kadar devam edeceksiniz? Artık kimse buna katlanamaz. Ölümler nedeniyle üzgünüz, evet ama çözüm lazım" ifadeleriyle halka seslendi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 1699 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 260 bin 970’e, 75 bin 102 yeni vakanın (Temmuz 2020'den beri en yüksek günlük vaka sayısı) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 793 bin 732’ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 80 bin 852 vaka ve 60 bin 694 ölümle 'ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi' olarak öne çıkıyor.

Aşı yapılmıyor

Ülkede nüfusun henüz yüzde 3.5'ten az bir kısmına aşının tek dozu yapıldı. Bolsonaro, aşıya güvensizliğini, "Eğer bir timsaha dönüşürsen, bu senin problemin. Eğer bir Superman'e dönüşürsen, eğer bir kadında sakal uzarsa veya bir erkek ince konuşmaya başlarsa onlarla bir ilgisi yok" sözleriyle dile getirmişti.