Olta Dayanışma’dan 6. albüm 'Hafıza' çıktı

Tüm gelirleri pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılmak üzere oluşturulan Olta Dayanışma'nın 6. albümü 'Hafıza' çıktı.

“Umut denizine atılmış bir olta” mottosundan yola çıkan müzisyenlerin oluşturduğu albüm ile beraber bugüne kadar toplam 70 şarkı yayınlanmış oldu. Şarkıların oluşmasında yüzü aşkın müzisyen emek harcadı.

Bu albümde yer alan sanatçılar ve şarkılar şöyle:

Soğuk - Okan Oganer Kaybolup Gidelim buralardan - Kızıl Gemi Oyuncak Adam - Tamay Amaç Pencere Arkasında - Yelda Altunal Özlem - Murat Karaçay Güzel Günlere - Deniz Perhan, Övünç Aslan Güneş - Dick Darlington Sev Beni - GRADO Olta - Damla Terzioğlu Har - Terk i Terk 49/50 - Erdem Sudabay Hay Aksi - ŞAPKALILAR, Ömer Erciyes İz - Kırılma Noktası Kurtar Beni - Son Uçurtma Sakın Kaybolma - Agah Eroğlu

Olta’ya şarkı göndermek ve iletişime geçmek için [email protected] adresi kullanılabilir.

Olta’yı Spotify, YouTube gibi dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.