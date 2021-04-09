Olta Dayanışma’dan 6. albüm 'Hafıza' çıktı

Gelirlerinin, pandemi sürecinde zor durumda kalan müzik ve sahne emekçileriyle paylaşılması hedefiyle yola çıkan Olta Dayanışma'dan yeni albüm çıktı!

Haber Merkezi

Tüm gelirleri pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılmak üzere oluşturulan Olta Dayanışma'nın 6. albümü 'Hafıza' çıktı.

“Umut denizine atılmış bir olta” mottosundan yola çıkan müzisyenlerin oluşturduğu albüm ile beraber bugüne kadar toplam 70 şarkı yayınlanmış oldu. Şarkıların oluşmasında yüzü aşkın müzisyen emek harcadı.

Bu albümde yer alan sanatçılar ve şarkılar şöyle:

  1. Soğuk - Okan Oganer
  2. Kaybolup Gidelim buralardan - Kızıl Gemi
  3. Oyuncak Adam - Tamay Amaç
  4. Pencere Arkasında - Yelda Altunal
  5. Özlem - Murat Karaçay
  6. Güzel Günlere - Deniz Perhan, Övünç Aslan
  7. Güneş - Dick Darlington
  8. Sev Beni - GRADO
  9. Olta - Damla Terzioğlu
  10. Har - Terk i Terk
  11. 49/50 - Erdem Sudabay
  12. Hay Aksi - ŞAPKALILAR, Ömer Erciyes
  13. İz - Kırılma Noktası
  14. Kurtar Beni - Son Uçurtma
  15. Sakın Kaybolma - Agah Eroğlu

Olta’ya şarkı göndermek ve iletişime geçmek için [email protected] adresi kullanılabilir.

Olta’yı Spotify, YouTube gibi dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.

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