Olta Dayanışma’dan 5. albüm çıktı

Tüm gelirleri pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılmak üzere oluşturulan Olta Dayanışma'nın 5. albümü de çıktı.
“Umut denizine atılmış bir olta” mottosundan yola çıkan müzisyenlerin oluşturduğu albüm ile beraber bugüne kadar toplam 55 şarkı yayınlanmış oldu. Şarkıların oluşmasında yüzü aşkın müzisyen emek harcadı.
Bu albümde yer alan sanatçılar ve şarkılarsa şöyle:
- Kral Öldü - Cenk Taner, İsimsiz Orkestra
- Ver Benim Olsun - MŞŞ
- Kelebek Ömrü - Raşit Tuncer
- Ömür Boyu Yalnız - Veys Çolak
- Piramit - Adil Anıl
- Duymuyorlar - Turhan Oğuzhan Atay
- No More - Atıl Çelik, Levent Erdoğan
- Anathema ton Aitio - Salut de Smyrne
- Fly - Walrus
- Ama Öyle - Metehan Gümüş
Olta’yı Spotify, YouTube gibi dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.