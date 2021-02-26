Okul alanın ticaret alanına dönüştürülmesi protesto edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve mahalle sakinleri, Gençlik Caddesi yakınındaki Hürriyet İlkokulu yan parselini, ticaret alanına dönüştüren ve yoğunluk artışına neden olacak plan değişikliğini, alanda yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti.

Eyleme mahalle sakinleri ve bölge muhtarları ile Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Ceren İlter, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Sekreteri Ömer Dursun Üstün daı katıldı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Eğitim alanı olan 3 bin 500 metrekarelik arazi daha önce sağlık alanına dönüştürüldü. Şimdi de ticaret alanına dönüştürülerek, 10 katlı bir yapılaşma öngörülüyor. Bu alan Anıtkabir’e ve Maltepe Camii’n çok yakın. Konuyu yargıya taşıdık. Bunun takipçisi olacağız” dedi.

Basın açıklamasını okuyan Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Ceren İlter de "Pandemi sürecinde kamusal alanların önemi ve değeri daha da görünür hale gelmişken idarelerin kamusal alanları özelleştirme neticesini doğuran rant odaklı plan onama işlemlerinin kamu yararına aykırı olduğunu, TMMOB’a bağlı meslek odaları olarak kentlerimizin planlı sağlıklı ve canlı odaklı gelişmesi yolunda bilim ve teknikten aldığımız güçle mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Plan değişikliği yargıya taşındı

İlter şunları söyledi:

"Anıtkabir’e 300 metre mesafede, Maltepe Cami koruma alanı sınırları içerisinde ve Hürriyet ilköğretim okulunun yanındaki 3500 metrekarelik okul alanının, önce sağlık alanına son olarak da ticaret alanına dönüştürülmesi, Çankaya Belediye Meclisinin 342 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 342 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi için TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak yargıya taşıdık.”