AKP’li kum çetesinin hırsızlığı Meclis'e taşındı: 'İstifaya davet ediyorum'

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde binlerce kamyon kum hırsızlığı yapan 20 kişilik çete operasyon sonucu geçtiğimiz hafta yakalanmıştı.

“Orman arazisini kazma, alma, satma ve değişik yerlere stoklama ile çevreye, doğaya, ormana ve ekolojik dengeye zarar vermek” suçlamasıyla gözaltına alınanlar arasında AKP’li belediye meclis üyeleri ile ilçe yöneticileri de bulunuyor.

CHP Antalya Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Rafet Zeybek konuyu verdiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, Kaş ilçesinde yaşanan kum hırsızlığı ve bu hırsızlığa AKP’li meclis üyelerinin de karıştığı iddialarını ve sürecin hangi aşamada olduğunu soruldu.

'İstifaya davet ediyorum'

Zeybek, önerge ile birlikte yaptığı yazılı açıklamada "Kaş’ta siyasilerin karıştığı rantın, talanın ve yağmanın önüne bu sefer yargı geçti. İsmi geçen AKP’li meclis üyelerini istifaya davet ediyorum, çünkü siyasi etik bunu gerektirir" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla 2020’yi turizmde "Patara Yılı" ilan etmişti. Ardından Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan 20 Ağustos 2020’de antik kenti ve ünlü kumsalı ziyaret etmişti.