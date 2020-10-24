Netanyahu'nun evinin önünde eylem

İsrail'de hükümet karşıtı protestolar haftalık olarak düzenlenmeye devam ediyor.

Son birkaç aydır süren protestolarda birçok İsrail başbakanının, yolsuzluk iddianamesi nedeniyle istifası talep ediliyor ve hükümetin Covid-19 pandemisine yetersiz kalması üzerine protestocular öfkesini dile getiriyor.

Netanyahu'nun evinin önünde toplandılar

Protestocular bugün de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinin önünde toplandı.

İsrail birkaç aydır Netanyahu karşıtı protestolara tanık oldu ve bu protestolara zaman zaman polis saldırısı da oldu.

Eylemler sadece Bibi'nin Kudüs'teki Balfour Caddesi'ndeki evinin önünde değil, aynı zamanda Tel Aviv'de ve ülkenin diğer yerlerinde de miting şeklinde yaygın olarak devam ediyor.

Başbakan ise hakkındaki tüm yolsuzluk suçlamalarını reddediyor.