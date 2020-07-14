İsrail polisi Netanyahu karşıtı protestocuların kampına saldırdı

İsrail polisi, Binyamin Netanyahu’nun evi dışındaki protestoculara saldırdı. Görevdeki başbakanın yolsuzluğa karışması ve hükümetinin koronavirüs krizini yönetememesi üzerine ülkede eylemler başlamıştı.

Kudüs belediye yetkilileri, polis eşliğinde, Pazartesi günü saat sabah 06.00'dan önce Başbakan'ın evinin önünde Netanyahu'nun istifa etmesi için haftalar önce inşa edilen protesto kampının çadırlarını sökmeye başladı.

Kudüs belediye binası, belediyenin çadırları “izinsiz yerleştirildiği ve kamu düzenine zarar verdiği” için söktüğünü söyledi.

Bir polis sözcüsü çadırların, “bölgede yaşayan insanların gürültüyle ilgili şikayetlerde bulunmaları ve kaldırımların sürekli engellenmesi” nedeniyle söküldüğünü söyledi.

Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve güven ihlali suçlamaları da dahil olmak üzere üç yolsuzluk soruşturmasıyla yüz yüze. Başbakan, siyasi olarak motive olmuş bir cadı avının kurbanı olduğunu iddia ediyor.

Yolsuzluk davasının yanı sıra, İsrail'in en uzun süredir görevde kalan yöneticisi, ülke Covid-19 enfeksiyonlarının artmasıyla boğuşurken süreci yönetememe suçlamalarıyla karşı karşıya.

Mart ayı boyunca tek haneli rakamlarla yeni Covid-19 vakası bildiren İsrail'de, geçen hafta boyunca teyit edilen vakaların sayısı günde 1000'in üzerine çıktı. Bu dalganın sebebi olarak ülkenin hızlıca 'normalleşmesi' gösteriliyor.