Netanyahu, İsrail-BAE anlaşmasının ardından Batı Şeria'yı ilhak planlarında 'değişiklik olmadığını' söyledi

Netanyahu, Batı Şeria bölgesinin bazı kısımlarına İncil'deki isimleriyle atıfta bulunarak, "ABD ile tam koordinasyon içinde Yahudiye ve Samiriye üzerinde egemenlik uygulama planlarımda herhangi bir değişiklik yok" dedi.

Açıklama, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki barış anlaşmasının açıklanmasından kısa bir süre sonra geldi. Ahlaşma diğer şeylerin yanı sıra, Tel Aviv'in ilhak planlarını 'askıya almayı' kabul ettiği bir hüküm içermektedir.

Netanyahu, arazi ilhak planlarının tam olarak ne zaman uygulanacağına dair herhangi bir zaman dilimi vermedi.

İsrail-BAE anlaşması ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump tarafından günün erken saatlerinde Twitter'da duyuruldu. Trump anlaşmayı "BÜYÜK bir ilerleme" olarak nitelendirdi ve "tarihi" bir başarı olarak nitelendirdi.

Arap dünyasının çoğu resmi olarak İsrail'i tanımıyor, ancak Suudi Arabistan gibi ülkeler yıllardır Tel Aviv ile oldukça rahat ilişkiler içinde. Buna ek olarak Türkiye, kendisi İsrail'i tanımasına ve düzenli ticari faliyetlerde bulunmasına rağmen BAE'yi anlaşmadan dolayı kınamıştı.