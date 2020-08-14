Netanyahu, İsrail-BAE anlaşmasının ardından Batı Şeria'yı ilhak planlarında 'değişiklik olmadığını' söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE ile yapılan anlaşmaya rağmen İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye kararlı olduğunu söyledi. Anlaşmanın bir parçası olarak Tel Aviv ilhakı askıya almayı kabul etti.

Haber Merkezi

Netanyahu, Batı Şeria bölgesinin bazı kısımlarına İncil'deki isimleriyle atıfta bulunarak, "ABD ile tam koordinasyon içinde Yahudiye ve Samiriye üzerinde egemenlik uygulama planlarımda herhangi bir değişiklik yok" dedi.

Açıklama, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki barış anlaşmasının açıklanmasından kısa bir süre sonra geldi. Ahlaşma diğer şeylerin yanı sıra, Tel Aviv'in ilhak planlarını 'askıya almayı' kabul ettiği bir hüküm içermektedir.

Netanyahu, arazi ilhak planlarının tam olarak ne zaman uygulanacağına dair herhangi bir zaman dilimi vermedi.

İsrail-BAE anlaşması ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump tarafından günün erken saatlerinde Twitter'da duyuruldu. Trump anlaşmayı "BÜYÜK bir ilerleme" olarak nitelendirdi ve "tarihi" bir başarı olarak nitelendirdi.

İlgili Haber

Trump duyurdu: İsrail ile BAE ilişkilerinin normalleşmesi için anlaştı

Arap dünyasının çoğu resmi olarak İsrail'i tanımıyor, ancak Suudi Arabistan gibi ülkeler yıllardır Tel Aviv ile oldukça rahat ilişkiler içinde. Buna ek olarak Türkiye, kendisi İsrail'i tanımasına ve düzenli ticari faliyetlerde bulunmasına rağmen BAE'yi anlaşmadan dolayı kınamıştı.

İlgili Haber

İsrail'i hali hazırda tanıyan Türkiye, BAE'yi İsrail'i tanıdığı için kınadı