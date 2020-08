Trump duyurdu: İsrail ile BAE ilişkilerinin normalleşmesi için anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında "tarihi bir barış anlaşması" imzalandığını duyurdu.

Trump Twitter hesabından "Bugün büyük bir ilerleme! İki büyük dostumuz, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında tarihi bir barış anlaşması!" diye yazdı.

Trump ABD, İsrail ve BAE devletleri tarafından yapılan ortak açıklamayı da paylaştı.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd