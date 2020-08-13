Trump duyurdu: İsrail ile BAE ilişkilerinin normalleşmesi için anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında "tarihi bir barış anlaşması" imzalandığını duyurdu.

Trump Twitter hesabından "Bugün büyük bir ilerleme! İki büyük dostumuz, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında tarihi bir barış anlaşması!" diye yazdı.

Trump ABD, İsrail ve BAE devletleri tarafından yapılan ortak açıklamayı da paylaştı.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in bugün bir görüşme gerçekleştirdikleri ve ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardıkları belirtildi.

Açıklamada, İsrail ve BAE heyetlerinin önümüzdeki haftalarda bir dizi konuda ikili anlaşma imzalamak için bir araya gelecekleri ifade edildi.

Ortak açıklamada Trump'ın isteği ve BAE'nin desteğiyle İsrail'in "Başkanın Barış için Vizyonu'nda özetlenen bölgeler üzerinde egemenlik ilanını askıya alacağı" kaydedildi.

Reuters’ın üst düzey Beyaz Saray yetkililerinden aldığı bilgiye göre, anlaşma İsrail’in Batı Şeria’daki ilhak planlarını askıya alması karşılığında BAE ile ilişkilerinin tam normalleşmesini öngörüyor

BAE Veliaht Prensi Muhammed de konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Prens Muhammed, "Başkan Trump ve Başbakan Netanyahu ile yaptığımız telefon görüşmesinde, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmeyi durdurması konusunda bir anlaşmaya varıldı. BAE ve İsrail ayrıca, işbirliği yapma ve ikili ilişkilerin tesisine yönelik bir yol haritasının belirlenmesi konularında mutabakata vardı" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Twitter'dan Trump'ın mesajını "Tarihi bir gün" yorumuyla paylaştı. Netanyahu'nun bu akşam anlaşmayla ilgili bir konuşma yapacağı açıklandı.

BAE ile İsrail arasında şimdiye kadar herhangi bir resmi ilişki bulunmuyordu. Ancak son yıllarda iki ülke arasında bir yakınlaşma süreci başlamıştı. İsrail 2015 yılında Abu Dabi'de bulunan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kurumu'nda resmi diplomatik misyon açmıştı.