NATO'dan açıklama: 'Taraflar çatışmaları derhal durdurmalı'

NATO'dan Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmalara dair yapılan açıklamada "Taraflar halihazırda sivil can kayıplarına yol açan çatışmaları derhal durdurmalı. NATO AGİT Minsk Grubu'nun çabalarını destekliyor" denildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kafkaslar ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NATO Dağlık Karabağ'da çatışma bölgesindeki temas hattında geniş ölçekli askeri çatışma haberlerinden derin kaygı duymaktadır. Taraflar halihazırda sivil can kayıplarına yol açan çatışmaları derhal durdurmalıdır. Bu anlaşmazlığın askeri bir çözümü yoktur. Taraflar barışçıl bir çözüm için müzakerelere yeniden başlamalıdır. NATO AGİT Minsk Grubu'nun çabalarını desteklemektedir."