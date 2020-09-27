AB ülkelerinden ve Rusya'dan Güney Kafkasya çağrısı: Çatışmaları durdurun

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmaların alevlenmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında, tüm cephe hattı boyunca ağır silahlı çatışmaların olduğuna dair gelen haberler beni telaşlandırıyor" dedi.

AB ülkeleri: Bombardımanlar acilen durdurulmalı

Her iki tarafta sivillerin hayatını kaybettiğine dair bilgiler olduğunu vurgulayan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İki tarafa da tüm savaş eylemlerini, özellikle de köylere ve kentlere yönelik bombardımanları acilen durdurma çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de Azerbaycan ve Ermenistan'a, çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Michel, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında "Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesinden gelen çatışma haberleri en ciddi endişe kaynağıdır. Daha fazla gerginliği önlemek için acil olarak askeri harekat durdurulmalıdır. Önkoşul olmaksızın müzakerelere derhal dönüş, ilerlemenin tek yoludur." dedi.

Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.



Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.



An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward. — Charles Michel (@eucopresident) September 27, 2020

AB Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric de her iki ülkenin sorumluluk alması ve dikkatli davranması gerektiğini vurguladı. Michel gibi çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunan Pejcinovic Buric, "İki ülke de Avrupa Konseyi'ne girerken, sorunu barışçıl yollardan çözme taahhüdünde bulundu ve bu taahhüde kesinlikle uyulmalı" dedi. Azerbaycan ve Ermenistan'dan, insan hayatının korunması için ellerinden gelen tüm çabayı göstermelerini isteyen Genel Sekreter, çatışmanın çığrından çıkmasını engellemek için hiçbir zahmetten kaçınılmaması gerektiğini dile getirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da bir açıklamada bulunarak, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalardan ve sivillerin hayatını kaybettiğine dair gelen haberlerden derin endişe duyulduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında, "Fransa çatışma eylemlerinin derhal durdurulmasını ve diyaloğun yeniden başlamasını talep ediyor" denildi.

Rusya: Çatışmalar sonlandırılmalı

Bölgenin Kuzey komşusu Rusya da çatışmaların durdurulması için bir açıklma yayınladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Taraflara ateşi acil bir şekilde durdurma ve durumu istikrara kavuşturma çağrısında bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

İran:

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyid Hatibzade ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İran, tarafları soğukkanlı olmaya davet ederken, çatışmaların derhal durdurulmasını ve iki ülke arasındaki görüşmelerin başlamasını talep ediyor" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ülkesinin tüm kapasitesini ateşkes tesis etmek ve iki taraf arasında görüşmeleri başlatmak için kullanmaya hazır olduğunu duyurdu.

سعید خطیب‌زاده: «ایران، ضمن دعوت طرفین به خویشتنداری، خواستار توقف فوری درگیری‌ها و آغاز گفتگو میان دو کشور است». سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین آمادگی کشورمان برای استفاده از همه ظرفیت‌های خود به‌منظور برقراری آتش‌بس و آغاز گفتگوها میان طرفین را اعلام کرد. — وزارت امور خارجه (@IRIMFA) September 27, 2020

Papa: Dua ediyorum

Papa Françesko da bugünkü ayininde Kafkasya'da barış çağrısında bulundu. Papa, Vatikan'daki ayin esnasında yaptığı konuşmada, "Kafkasya'da barış için dua ediyor ve çatışan taraflardan, sorunların şiddet ve silahla değil, diyalog ve müzakerelerle çözümü için iyi niyet ve kardeşlik göstermelerini rica ediyorum" dedi.