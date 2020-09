AB ülkelerinden ve Rusya'dan Güney Kafkasya çağrısı: Çatışmaları durdurun

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmaların alevlenmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında, tüm cephe hattı boyunca ağır silahlı çatışmaların olduğuna dair gelen haberler beni telaşlandırıyor" dedi.

Her iki tarafta sivillerin hayatını kaybettiğine dair bilgiler olduğunu vurgulayan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İki tarafa da tüm savaş eylemlerini, özellikle de köylere ve kentlere yönelik bombardımanları acilen durdurma çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de Azerbaycan ve Ermenistan'a, çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Michel, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında "Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesinden gelen çatışma haberleri en ciddi endişe kaynağıdır. Daha fazla gerginliği önlemek için acil olarak askeri harekat durdurulmalıdır. Önkoşul olmaksızın müzakerelere derhal dönüş, ilerlemenin tek yoludur." dedi.

