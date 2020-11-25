Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Covid-19 tanısıyla tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in genel durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, Böcek'in takip ve tedavisinin normal serviste devam ettiği ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada "Solunum cihazından ayrılmıştır. Fizik tedavi süreci devam etmektedir. Tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın tedavisi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.