MSB'den Burdur'da askeri birlikteki koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama

Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı’nda vatani görevini yapmakta olan askerler arasında Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" denildi.

Öte yandan Gölhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile pozitif vakaya rastlanan Yusufça beldesinde 4 ev karantinaya alındı. Çavdır ilçesinin Kızıllar köyünde de pozitif vakaya rastlanması üzerine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "58’nci P.Eğt.A.K.lığı/Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 23’ünde COVID-19 vakası tespit edilmiş, söz konusu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler 12 Temmuz 2020 tarihinde KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Pozitif vaka tespit edilen personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Personelimizin durumu Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.