Burdur’da askerlerin koronavirüs testi pozitif çıktı

Burdur Valiliği 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan 33 askerde koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini, testi pozitif çıkan askerlerin tedavi altında alındığını açıkladı.

221 asker ise karantinaya alındı.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir” denildi.