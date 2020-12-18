'Millet' Cengiz'e dislike'ı bastı

Patronu Mehmet Cengiz’in “Milletin … koyacağız” sözleriyle akıllara yer eden, aldığı 42 milyar dolarlık kamu ihaleleriyle dünyada en fazla kamu ihalesi alan şirketler arasında dördüncü sırada yer alan Cengiz Holding “meyve veren ağacı taşlarlar” temalı utanmazca bir reklam yayınladı.

Holdingin “Hayat Ağacı” adını verdiği reklam filmi, YouTube kullanıcıları tarafından “dislike” yağmuruna tutuldu. 20 binin üzerinde kullanıcının "dislike" butonuna bastığı filmi beğenenlerse birkaç yüzle sınırlı kaldı.

Holding filmin tanıtım metninde de bir utanmazlığa imza atarak “üstlendiğimiz her işi, her zaman memleket menfaatlerini ön planda tutarak hayata geçirdik” dedi ve "Bizim işimiz de gücümüz de memleket" ifadelerini kullandı.

İşte o reklam filmi: