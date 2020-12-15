Meclis'in elektrik ihalesi Mehmet Cengiz'e verildi

17- 25 Aralık sürecinde, halka ettiği küfürle hafızalara kazınan ihale zengini Mehmet Cengiz, kamu kurumlarından aldığı milyonlarca liralık ihalelere yenilerini ekledi. Mehmet Cengiz’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi, Meclis ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın milyonlarca liralık elektrik enerjisi ihalesini aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Meclis İşletme ve Yapım Başkanlığı 13 Kasım tarihinde 2021 yılı elektrik enerjisi alımı için bir ihale düzenledi. İhaleyi, 12 milyon 932 bin TL teklif veren Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi’nin kazandığı açıklandı. Meclis ile şirket arasında da 3 Aralık tarihinde sözleşme imzalandı.

Bakanlıktan da ihale aldı

Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi bir de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ihale aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 20 Ekim'de “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hizmet Binası 2021 yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alınması İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Bu ihaleyi de 3 milyon 424 bin TL teklif veren Cengiz Elektrik Şirketi’nin kazandığı ve 16 Kasım tarihinde sözleşme imzalandığı belirtildi.

AKP döneminde yıldızı parladı

Mehmet Cengiz’in sahip olduğu Cengiz Holding, AKP döneminde kamudan garantili ve yüksek maliyetli projeler aldı. Ulaştırma ve enerji projelerinde yıldızını parlatan şirkete en büyük piyango, Seydişehir Alüminyum özelleştirmesiyle vurdu.

AKP iktidarındaki tüm “mega projeleri” tek başına ya da konsorsiyum içinde yer alarak üstlenen Cengiz’in yaptığı işlerden bazıları şöyle: