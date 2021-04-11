Migros'tan taneyle satılan domatese 'pembe' açıklaması

Migros sendikalaştığı için önce ücretsiz izne çıkardığı daha sonra Kod-29'la işten attığı depo işçilerinin direnişiyle gündemde.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'nda (DGS-Sen) örgütlendikten sonra Kod 29 ile işten çıkarılan Migros depo işçilerinin direnişi 3 ayı aşkın süredir devam ediyor. Migros patronu Tuncay Özilhan'ın Kanlıca'daki villası önünde hafta içi yaptıkları eylemde 3. kez gözaltına alınan işçiler tüm emekçileri market zincirini boykot etmeye çağırıyor.

Migros bugün de 2 ila 3 liradan taneyle sattığı domateslerle gündeme geldi. Sözkonusu görüntüler sosyal medyada hayat pahalılığının ve Türkiye'de tarımın nasıl bitirildiğinin bir örneği olarak tepkiyle karşılandı.

Tepkilerin ardından Twitter'da Migros Hizmet adlı hesaptan sosyal medya kullanıcılarının konuyla ilgili paylaşımlarına yanıt verildi. Meğer taneyle satılan ürün "özelllikli pembe domates"miş...

Yapılan paylaşımda "İlgili ürün özelliklli pembe domates olup imhaların önlenmesi ve pandemi sürecinde hijyenik amaçlı yapılmış olsa da uygulama hatalı olmuş. Gerekli düzeltmeyi yapıyoruz. Geri bildiriminiz ve hassasiyetiniz için teşekkürler" ifadesi yer aldı.

İlan yayımlatıp işçileri suçlamıştı

Migros Kod 29'la işten çıkardığı işçilerin boykot çağrısı yapmasının ardından 9 Nisan'da Cumhuriyet, Sözcü, HaberTürk ve Sabah gibi yayın organlarında ufak bir "ilandır" ibaresiyle işçileri suçlayan bir ilan yayımlamıştı. DGD-SEN dün yaptığı açıklamada Migros'un iddialarının gerçek olmadığını belgelerle ortaya koymuştu.