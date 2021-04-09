Kod-29 ile işten çıkarılan Migros işçilerinden boykot çağrısı

Sendikalı olmalıları bahane edilerek Kod-29 ile işten çıkarılan Migros işçilerinin direnişi günlerdir devam ediyor.
İşçiler dün Patron Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villası önünde eylem yapmak istemiş, işçilere izin vermeyen polisin saldırısı sonucu 32 işçi gözaltına alınmıştı. Kaymakam, Tuncay Özilhan'ın sokağına özel eylem yasağı çıkarmıştı.
DGD-Sen tarafından yapılan açıklamada, "Kod-29 ahlaksızlığını kabul etmediğimiz için Migros patronu Tuncay Özilhan ’ın talimatıyla 36 işçi darp edilerek gözaltına alındık. Kamuoyunu işçilere sahip çıkmaya, Migros’u boykot etmeye çağırıyoruz!" denildi.
Kod-29 ahlaksızlığını kabul etmediğimiz için Migros patronu Tuncay Özilhan ’ın talimatıyla 36 işçi darp edilerek gözaltına alındık.— DGD-SEN (@DGDSEN) April 8, 2021
Kamuoyunu işçilere sahip çıkmaya, Migros’u BOYKOT etmeye çağırıyoruz!#MigrosBoykot pic.twitter.com/nVHCsMzBoA