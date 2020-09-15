Miçotakis: Ankara tansiyonu düşürmek için somut deliller sunarsa konuşmaya hazırız

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Atina'ya yaptığı ziyarette düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'ın Ankara'dan tansiyonu düşürmenin "somut delillerini" görmesi şartıyla, deniz bölgelerinin sınırlandırılması konusunda Türkiye ile keşif görüşmelerine oturmaya hazır olduğunu söyledi.

Michel’in ziyareti, Türkiye ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin gündemde ilk sırayı alacağı 24-25 Eylül’de yapılacak Avrupa Konseyi zirvesinden önce geldi. AB ​​yetkilisi Çarşamba günü Kıbrıs'ı da ziyaret edecek.

Miçotakis, Türk sismik araştırma gemisinin hafta sonu Yunan kıta sahanlığından ayrılmasına atıfta bulunarak, "Türkiye'nin zirveden önce ve sonra cesaret verici ilk adımını sürdürmesi için vakti var" dedi.

Türkiye ile bölgede enerji ve deniz hakları konusunda süregelen anlaşmazlığa ilişkin olarak Yunanistan ve Kıbrıs'a verilen AB desteğine ilişkinse Miçotakis, bölgede “Avrupa Birliği'nin stratejik çıkarlarının da söz konusu olduğunu” zımnen kabul ettiğini sözlerine ekledi. gerilemede "süreklilik ve tutarlılık" olmalıdır.

Avrupa Konseyi Başkanı Michel'se, Avrupa Birliği'nin değerlerinin ve ilkelerinin korunduğunu gösteren "katı" bir duruş benimsemesi gerektiğini söyledi.

Michel, “Ayrıca, bu ilkelere saygı duyulması için ortak bir irade varsa, kollarımızı açmaya ve olumlu bir gündemin mümkün olduğunu göstermeye hazırız” dedi.

Moria gündemi

Mülteci krizi, özellikle de ünlü Moria kampının yıkılmasıyla geçen hafta binlerce göçmenin sokaklarda kaldığı Doğu Ege adası Midilli'de yaşanan son olaylar da toplantının gündemindeydi.

Miçotakis, Midilli'deki olayların göç sorununun karmaşıklığını gösterdiğini ve bize "Avrupa düzeyinde ele alınması gerektiğini" söyledi.

Michel, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan yeni bir göç anlaşmasının yeniden dağıtım, iade ve sınır dışı etme protokolleri, "yasadışı göçü durdurmaya" ve "uyumlaştırmaya" odaklanması gerektiğini söyleyerek, "Göç krizi, sadece ön cephedeki ülkeler için değil, bir bütün olarak Avrupa için bir meydan okumadır" dedi.

Michel ayrıca Brüksel'in nasıl yardımcı olabileceğini değerlendirmek için Midilli'deki durumu ilk elden incelemek istediğini söyledi.

Miçotakis, adada Brüksel ve Atina tarafından ortaklaşa yönetilecek yeni bir kamp kurmak istediğini belirtti.

"Moria geçmişe ait," diyen Miçotakis, "Avrupa ve Yunan bayraklarının birlikte dalgalanacağı yeni bir tesise ihtiyacımız var." sözlerini kullandı.