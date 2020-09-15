PAME: Moria cehennemi kapatılsın, tüm mülteciler serbest bırakılsın

Yunanistan'da etkin işçi sendikası PAME ve işçi sınıfından yana kitle örgütleri, 11 Eylül Cuma günü 85. Uluslararası Selanik Fuarı (HELEXPO) sırasında Selanik'te Moria'da yaşanan insani krize dair kitlesel bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya katılan kitle örgütleri arasında PAME'nin yanı sıra serbest meslek sahipleri grupları, küçük çiftçiler dernekleri, Ulusal Kadın Federasyonu (OGE), Öğrencilerin Militan Cephesi (MAS) de yer aldı.

HELEXPO sırasında PAME, Selanik'in merkezine büyük bir pankart asarak sembolik bir protesto düzenledi. Pankartta "Moria Cehennemini Kapatın- Tüm mültecileri derhal serbest bırakın, Hedeflerine gitmelerine izin verin." yazdı.

Selanik'te büyük birlik gösterisi

12 Eylül günüyse Selanik'teki sınıf sendikaları, "Çok ödedik-Bir kere daha ödemeyeceğiz!" sloganı altında hükümetin işçi karşıtı politikalarını protesto etmek için büyük bir gösteri düzenledi. Eylemde pandemiden korunma önlemleri alınırken PAME ve uluslararası gençlik örgütü Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFTU) bayrakları ile binlerce kişi gösteri yaptı.

Gösteri, işyerlerine yapılan günlük ziyaretler ve işçilerle yapılan görüşmelerle hazırlandı.

Midilli'deki Moria Mülteci Kampı'ndaki son gelişmeler nedeniyle PAME, gösterinin ön saflarına AB ve Yunan hükümetlerinin Yunanistan'ın her yerinde mülteciler için oluşturduğu “Toplama Kampları”nı kınayan bir pankart taşıdı.

Gösterinin kitleselliği, işçilerin gösteri yapma hakkına karşı Yunan Hükümeti'nin yeni yasalarına da önemli bir yanıt teşkil etti.

Çarşamba günü Midilli adasında bulunan Moria mülteci kampının bir yangın sonucunda tamamen kullanılamaz hale gelmesinin ardından, gidecek yeri olmayan binlerce mülteci yollarda gecelemişti. Yanlarında yetişkin olmayan 406 çocuk ve genç ise Yunanlı yetkililer tarafından uçakla anakaraya gönderilmişti.

İnsanlık dışı bilinen Moria kampında yaklaşık 12 bin 500 mülteci kalıyordu. Yaşam alanlarını yitiren mültecilerin yol kenarlarında, otopark alanlarında ve tarlalarda kalmak zorunda kaldı.

Yangından önce kampta yaşayan 35 kişide Covid-19’a rastlanmıştı. Moria'da el yıkayacak imkanların dahi bulunmadığı daha öncesinde defalarca gündeme gelmişti.