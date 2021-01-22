MHP'yi savunmak AKP'ye düştü: MHP ile şiddeti kimse yan yana getiremez

MHP merkezli son sokak saldırılarının ardından AKP'den 'MHP ile şiddeti kimse yan yana getiremez' açıklaması geldi.

Haber Merkezi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a düzenlenen saldırıda MHP'lilerin yer aldığının ortaya çıkması sonrası AKP'den açıklama geldi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Milliyetçi Hareket Partisi'nin durumu Başkan Devlet Bahçeli tarafından ortaya kondu. Şiddete karşı son derece mesafeli, asla tasvip etmeyeceklerini belirtmişlerdir. Hem emniyet hem yargı olayın üzerindedir. Hukuk devletinde olması gerekenler yapılıyor. Şiddeti tasvip etmeyiz. MHP ile şiddeti kimse yan yana getiremez” dedi.

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