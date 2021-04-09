'Metal işkolunda çalışan işçiler arasında aktif vaka sayısı artıyor'

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi, örgütlü olduğu işyerlerinden işyeri temsilcilikleri aracılığıyla topladığı haftalık Covid-19 vaka verilerini duyurdu.

Buna göre metal işkolunda 100 kadar fabrikadan 30 bin işçi içinde, aktif vaka sayısı 15-21 Mart 2021 haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 50 artarak 63’e, 22-28 Mart 2021 haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık iki kat artarak 117’ye, 29 Mart- 4 Nisan 2021 haftasında yaklaşık iki kat artarak 238’e yükseldi.

Sözkonusu fabrikalarda bugüne kadar görülen aktif vaka sayısı en az 4 bin 413. Metal işkolunda çalışan işçiler arasında sendikanın araştırmasına göre aktif vaka sayısı hızla arttı. Bir ayda aktif vaka sayısı 17 kat arttı.

Aktif vaka sayılarının yaklaşık yüzde 45’inin Gebze bölgesinde olduğunu belirten Birleşik Metal İş Sendikası, verileri "endişe verici" olarak nitelendirdi.