'Kod-29 yerine yeni kodlar çözüm değil, patronlar keyfi davranamaz!'

SGK, Kod-29 ile ilgili eleştiriler üzerine kod sayısının artırılacağını açıkladı. Birlik Sendikası Merkez Yönetim Kurulu patronların işten çıkarmalarda en çok başvurduğu yollardan biri olan ve pandemi döneminde daha çok başvurulan "Kod-29" ile ilgili açıklama yaptı.

Sendika açıklamasında, SGK Genelgesi’nde yapılan değişiklikle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmesiyle ilgili "Bu değişiklik özünde hiçbir şeyi değiştirmiyor, işçilerin türlü bahanelerle işten çıkarılmasının, haklarına el konulmasının önüne geçmiyor" dedi.

Birlik Sendikası'nın açıklaması şöyle:

Patronların işçilere saldırısı gün geçtikçe artıyor. AKP’nin “işten çıkarmayı yasakladık” propagandası sürerken, patronlar ücretsiz izin ve Kod-29 ile emekçileri büyük bir çaresizliğe sürüklüyor, kendilerine sunulan onca teşvik ve kolaylık yetmezmiş gibi, Kod-29’u kullanarak emekçilerin tazminatlarına el koyup işsizlik maaşı dahi almalarının önüne geçiyor. Hal böyle olunca Kod-29 ile işten çıkarılan emekçiler, haksız uygulama ve salgın hastalık koşullarında açlıkla karşı karşıya kalıyor.

Son bir sene içinde 177 bin işçi “iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı” davrandıkları gerekçesiyle Kod-29 ile işten çıkarılmış. Bunun arkasındaki gerçek ise ortada; işçiler ses çıkardığında sendikalaştığında, haklarına sahip çıktığında bu kodla işten çıkarılıyor. İş Yasası’nda patronun “haklı nedenle fesih hakkı” maddesine dayanan Kod-29, patrona “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan” işçiyi sorgusuz sualsiz işten çıkarma hakkı sunuyor.

Oysa işçilerin değil, işçi düşmanı her fırsatı değerlendiren patronların iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılıkları sorgulanmalıdır! İşçilerin iyi niyet ve ahlakını sorgulamak patronların haddine değildir.

'Hakkını arayan işçilerin işten atılmasına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz'

Bütün bu usulsüzlükler sürerken SGK, Kod-29 yerine yeni kodların belirlendiğini açıkladı. SGK Genelgesi’nde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiş. Kod-29 kaldırılıp yerine yeni kodlar getirilmiş. Bu değişiklik özünde hiçbir şeyi değiştirmiyor, işçilerin türlü bahanelerle işten çıkarılmasının, haklarına el konulmasının önüne geçmiyor.

Birlik Sendikası, İş Yasası’nın 25. Maddesinde patrona verilen haklı fesih hakkına dayanarak tüm hakları elinden alınan, tazminatsız işten atılan, 25/II maddesi ile ahlak ve iyi niyet kurallarına dayanarak patronun keyfi uygulaması ile işten çıkarılan ve bunun karşısında mücadele veren tüm emekçilerin yanındadır. Üyelerimiz arasında bu maddeden işten çıkarılanların haklarını almaları için ve patronların keyfi gerekçelerle hakkını arayan işçileri işten atmasına karşı durmak için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Patronların örgütlenme hakkımıza saldırısına karşı emekçilerin birlik ve dayanışmasını büyütelim. Haklarımıza sahip çıkmak için örgütlenelim, sendikalı olalım."

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

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