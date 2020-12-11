Mehmet Cengiz '6X' iddialarını yalanladı

Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz’in uçak aldığı yönündeki iddialar birçok haber sitesinde ve gazetede yer aldı. İddiaya göre, Fransız Dassault şirketi, iş jeti projesi olan 6X’i dünyaya tanıtmış, ardından da bu uçağın ilk siparişini Türkiye’den Mehmet Cengiz vermişti.

Odatv'ye konuşan Mehmet Cengiz bu haberlerin yalan olduğunu söyledi. 7 yıl önce söz konusu şirkete uçak almak için başvuru yaptığını ve uçağını aldığını belirten Mehmet Cengiz, ancak uçağın testlerde başarısız olduğu için iade ettiğini belirtti.

Cengiz, “Eğer bugün böyle bir uçağım varsa, böyle bir sipariş verdimse, bunu ispatlayana bu uçağı hibe etmeye hazırım. Birileri benimle uğraşıyor, lütfen doğru haberler yapın” dedi.