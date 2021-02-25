Maltepe Belediyesi halkı kışkırttı, işçilerden yanıt gecikmedi: Grev kırıcılığına müsade etmeyeceğiz

Maltepe Belediyesi işçileri hakları için 23 Şubat'ta greve çıktı. Grevdeki işçiler belediye sınırları içinde İBB ekiplerini grev kırıcılığı yaparken yakaladı.

Maltepe Belediyesi yaşanan grev sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. Belediye açıklamasında "grev sürecinde emekçilerimizin alın terinin arkasına saklanan art niyetli bir grup tarafından, mesaisini sürdürmek isteyen emekçilerimiz ve evsel atıklar için görev alacak araçlarımız engellenmektedir. Gerekli tutanak ve görüntüler alınmış olup, yasal süreç başlatılması adına başvurular yapılmıştır" denildi.

Ayrıca belediye açıklamasında "düzen almakla görevli kamu yöneticilerinin de Maltepe halkına sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmak isteriz" denilerek emniyet güçlerine işçilere müdahale etme çağrısı yapıldı.

Belediyenin bu açıklamasının ardından dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. Belediye tarafından hazırlanıp muhtar ve çeşitli kurumlara gönderilen standart bir metin dolaşıma sokularak polise işçilere müdahale etme çağrısı yaptırıldı. Halk ve işçileri karşı karşıya getirmeye çalışan belediyenin çabasına işçilerden yanıt gecikmedi.

'Grev kırıcılığına kesin müsade etmeyeceğiz'

Gelişmeleri ve iddiaları soL'a değerlendiren DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 2'Nolu şubesinden iş yeri temsilcisi "Onlar art niyetli gruplar değil, grevi kırmaya çalışan büyükşehiri engellemeye çalışan işçi sınıfıdır. Temizlik işçileridir, park bahçeler işçileridir, yol bakım işçileridir" açıklamasında bulundu.

Maltepe halkının yanlarında olduğunu, yaptıkları müdahalelere karşılık ve onurlu bir mücadele verdiklerini, onların yaptıkları bu hamlelerin kendilerini daha da güçlendirdiğini, kuvvetlendirdiğini vurgulayan temsilci "Algı operasyonu yapıyorlar. Kolluk kuvvetleri yasal doğrultusunda müdahalesini yapıyor bize. Biz yasanın, İŞKUR'un bize verdiği çıkacak araç listesine uyuyoruz. Bütün kurallara kanunlara uyuyoruz. Onların uymadığı yerde müdahale ediyoruz" dedi.

Grev kırıcılığına kesin müsade etmeyeceklerini belirtirken, bedeli ve sonucu ne olursa olsun bundan vazgeçmeyeceklerini, öyle bir karar aldıklarını ifade etti.

Açıklamayı, polisi ve zabıtayı kendilerine karşı kışkırtma olarak değerlendirirken, "Biz hukuk çerçevesinde yapıyoruz, onları da kurallara uymaya davet ediyoruz. Uymadıkları takdirde bizde gücümüzü onlara göstereceğiz. Müdahale eden güçler işçilerdir, kendi iradeleridir" diye konuştu.

İBB Maltepe'de grev kırıcılık yaparken yakalandı

Maltepe Belediyesi'nde grevde olan belediye işçileri dün gece geç saatte Maltepe ilçesi sınırları içinde minibüs yolu olarak bilinen Bağdat Caddesi ve civarında, birkaç noktada Maltepe Belediyesi zabıta ekiplerinin yönlendirmesiyle grev kırıcılığı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı araç ve personeli suç üstü yakaladı.

Benzer bir grev kırılığı süreci Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sürecinde de yaşanmıştı.



