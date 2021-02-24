Sorarlarsa sosyal demokratız: İBB Maltepe'de grev kırıcılık yaparken yakalandı

Maltepe Belediyesi'nde grevde olan belediye işçileri dün gece geç saatte Maltepe ilçesi sınırları içinde minibüs yolu olarak bilinen Bağdat Caddesi ve civarında, birkaç noktada Maltepe Belediyesi zabıta ekiplerinin yönlendirmesiyle grev kırıcılığı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı araç ve personeli suç üstü yakaladı.

Çalışmaya dahil olan İBB bağlısı personeli ve Maltepe Belediyesi zabıta memurlarını yaptıklarının suç olduğu, durumu kayıt altına alıp suç duyusunda bulunacakları yönünde uyaran grevci işçiler, mesai arkadaşlarını da "Siz de bizim gibi işçisiniz. Grev kırıcılığı yapmayın! Sizi buraya yollayan amirlerinize söyleyin, kendileri gelsinler" diyerek uyardı.