Mahkeme Ayşe Karaman’ın kanında çıkan ilacın araştırılmasını kabul etti

Ankara’da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın geçen yıl 29 Temmuz’da erkek arkadaşı Dr. Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin davanın 7. celsesi bugün görüldü. Tarhan'ın tutuksuz yargılandığı davada mahkeme daha önceki duruşmalarda reddettiği, Karaman'ın kanında bulunan ilacın incelenmesi talebini bu duruşmada kabul etti.

Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, Karaman'ın ölümüne neden olan ilaçları daha önce kullanıp kullanmadığı, kullandıysa hangi sıklıkla ve hangi dozda kullandığının tespiti, sanığın verdiğini iddia ettiği ilacın dozunun ölüme neden olup olmayacağı gibi soruların cevaplanması için hazırlanan bilimsel raporu mahkemeye sundu.

Reddi hakim talebi reddedildi

Avukat Beyendi, gelinen aşamada mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunduklarını belirten dilekçeyi de mahkemeye verdiklerini, aynı zamanda önceki celselerde mahkemece kabul edilmeyen, Karaman'ın kanında tespit edilen ilacın ölümüyle ilişkisinin aydınlatılması için tekrar Adli Tıp Kurumu’nda rapor alınmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, reddi hakim talebinin usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddine, ilaç konusunda Karaman'ın ölümüne etkisini ortaya koyacak raporun Adli Kurumu’ndan istenilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de reddi hakim talebinin usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddine, bu yöndeki dilekçenin bir üst mahkemeye verilmesine, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek ilacın etki süresi, etki hızı ve maiyeti hakkında ayrıntılı rapor istenilmesine, ayrıca Eczacı Odası’ndan da söz konusu ilaçla ilgili benzer şekilde rapor istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonunda anne Feride Karaman, mahkeme heyetine yönelik, "Bu adamı cezaevinden çıkarttınız, benim kızımı mezardan çıkartabilecek misiniz?" diye tepki gösterdi.

Olayın ardından tutuklanan ve Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "tasarlayarak öldürmek" suçundan dava açılan Özgür Tarhan davanın 5'inci celsesinde, "delilleri karartma ihtimali olmadığı" gerekçesiyle tahliye edilmişti.