Ölüme neden olan ilacı incelemeye gerek yokmuş! 'Dosya önemli bir eksikle mütalaaya gidiyor'

29 Temmuz 2019 sabahı, erkek arkadaşı Uzman Doktor Özgür Tarhan’ın Ankara Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın davasında mahkemenin tartışma yaratacak kararları sürüyor.

Olay yerinde bulunan ilaçlar ve verilen bir tanık ifadesinin ardından cinayet şüphesiyle tutuklanan Özgür Tarhan, müebbet hapis cezası talep edilen dava kapsamında önce pandemi dolayısıyla doktor ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek tahliye talep etti, bu talebinin reddedilmesinin üzerinden bir ay geçtikten sonra ise “delilleri karartma şüphesi olmadığı” gerekçesiyle tahliye edildi.

‘Dosyaya bir katkısı olmayacak’ iddiası

Davaya ilişkin 6 Temmuz’da görülen son duruşmada hazırlanan bir bilirkişi raporunu mahkemeye sunmak isteyen ve Tarhan’ın tutuklanmasını talep eden Karaman Ailesinin Avukat Tevfik Tolga Beyendi’nin bu talebi mahkeme tarafından “dosyaya bir katkı sunmayacağı” gerekçesiyle reddedildi, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi.

‘Dosya eksik incelemeyle mütalaaya gidiyor’

Alınan bu kararı soL’a değerlendiren Avukat Beyendi, “Bu aşamada alınan bu kararla birlikte dosyanın eksik incelemeyle mütalaaya gönderildiği kanısındayız. Bu raporu hazırlamamımızın nedeni propofol adlı ilacın etkilerinin incelenmesine rağmen Ayşe Karaman’ın ölümüne neden olan asıl ilaç olan fentanilin incelenmemesiydi. Ölüme neden olan bu ilaca ilişkin araştırma yapılması, etkilerinin incelenmesi çok önemliydi” dedi.

‘Bu ilacı kendine enjekte edip delil karartmayacağına göre…’

“Kişi bu ilacı kendine enjekte ettikten sonra yine kendi yok edebilir mi, enjektör ortada yok” diyen Beyendi, “Kişi kendini öldürdüğünde delil karartmayacağına göre ortada bir sorun var. Bu konu ortaya çıkmadan mütalaa eksik olacaktır. Biz mahkemeden bu ilaca ilişkin inceleme yapmasını, görüş talep etmesini istedik ancak bu yapılmadı. Bu yapılmadığı için bu ilaca ilişkin bir ön rapor hazırlattık, bu ilaca ilişkin incelemenin dosya için ne anlama geleceğini ortaya koymak için bu adımı attık ancak mahkeme incelemenin gerekli olmadığını, dosyaya bir katkısı olmayacağını öne sürdü” ifadesini kullandı.

‘Mütalaayı bekleyip hareket edeceğiz’

Bundan sonraki sürece ilişkin de konuşan Beyendi, öncelikle savcının açıklayacağı mütalaayı bekleyeceklerini, burada sanık hakkında nasıl bir ceza isteneceğini ya da beraat mi talep edileceğini gördükten sonra gerekli adımları atacaklarını dile getirdi.