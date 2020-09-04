Maaşlarının düşürülmesini kabul etmeyen THY emekçilerine 'istifa' dayatması

Türk Hava Yolları'nın (THY) Hava-İş ile imzalamak üzere gönderdiği, çalışanların maaşlarında en az yüzde 30 en çok yüzde 50 kesinti olmasını öngören protokolün üzerinden 24 saat geçmeden tüm çalışanlara yönetim tarafından bir elektronik posta gönderildi. Postada protokol koşullarını kabul etmeyenlerin işten çıkarılması kararı çıktı. Çalışanlara iş akitlerini kendi istekleriyle feshettiklerine dair bir yazı imzalamaları istenerek, 8 Eylül'e kadar süre verildi.

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVASEN) Yönetim Kurulu bu taleple THY'nin geniş çaplı bir tasfiye operasyonu için düğmeye bastığını kaydederek, “Kırk katır mı, kırk satır mı açmazına sokulan, işveren karşısında çaresiz, sahipsiz ve yalnız bırakılan çalışanlar, yetkili sendika Hava-İş tarafından adeta kaderlerine terk edilmiştir” dedi.

'Tazminatlarını ancak seneye alabilecekler'

HAVASEN açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Çalışanlara, pandemi koşullarında, ileride telafi edilebilecek şekilde ve makul düzeyde bir tadil protokolü imzalatmak yerine insan onuruna yakışmayan bir teslim belgesini tamamen hukuk dışı bir yöntemle üyelerine tek tek onaylatmak ahlak dışıdır. Protokol koşullarını kabul etmeyenlere kıdem tazminatlarının yanına bonus olarak eklenen 2 aylık ihbar tazminatı ile işlerinden kendi rızaları ile ayrılmaları dayatılmaya başlandı. Kabul etmeyenler veya tercihte bulunmayanlara ise derhal ücretsiz izne çıkartılarak açlığa mahkum edilecekleri açıkça tebliğ edildi. İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi dikkate alındığında ancak Temmuz 2021 tarihinde kıdem ve ihbar tazminatlarını alabileceklerini göstermektedir."

Karara ilişkin soL'un sorularına yanıt veren bir THY emekçisi de, "Sarayda yaşayan Cumhurbaşkanı, patron ve sendika kafa kafaya verip el birliğiyle kölelik düzenine geçişe karar verdiler. Emekçiden yana tavır almaları beklenemezdi elbette. Erdoğan’ın daha önce de şirket içi atamalara, sponsor anlaşmalarına vs. doğrudan müdahaleleri hep oldu. Sendika ile ilgili olarak ise, öncelikle bir işçi sendikası gücünü örgütlülüğünden, işçilerinden, direnişinden, grevinden alır, fakat Hava-İş THY içinde geniş bir örgütlülüğe sahip olduğu halde bu gücü harekete geçirmek yerine patron sendikacılığı yapıyor ve arabulucu olsun diye Cumhurbaşkanına gidiyor, bu utanç verici bir durum sendika için. Fakat bu bizler için de utanç verici olmalı. Gelinen noktada hepimiz kendi payımızı oturup düşünmeliyiz" diye konuşmuştu.