Lübnan Komünist Partisi'nden patlamaya ilişkin açıklama

Lübnan Komünist Partisi (LKP), dün Beyrut limanında meydana gelen ve onlarca kişinin öldüğü, binlercesinin yaralandığı patlamaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

LKP'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, mağdurların ailelerine başsağlığı dilenerek, sorumluların ortaya çıkarılması için acil bir soruşturma talep edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Lübnan Komünist Partisi, Beyrut limanı patlamasında şehit olanların ailelerine en derin taziyelerini iletiyor ve tüm yaralananlara acil şifalar diliyor. Bu konuda Lübnan halkının tamamını ve özellikle komünistleri, patlamadan etkilenenlerle dayanışma göstermeye, onlara yardım etmeye, ihtiyacı olanlara evlerini açmaya çağırıyoruz.

Ayrıca Kızılhaç kliniklerine, hastanelere, sosyal-yardımlaşma kurumlarına ve nereye gerekiyorsa kan bağışı yapmaya ve gönüllü çalışılacak tüm görevlerde ve bizden istenen sosyal yardımlarda yer almaya hazır olmaya, güvenlik prosedürlerini ve maske takmayı göz önünde bulundurmaya çağırıyoruz.



Lübnan Komünist Partisi, 5 Ağustos Çarşamba gününü, zarar gören insanlarla insani dayanışma ve yurttaşlarla sosyal dayanışma günü olarak ilan etti ve mevcut tüm kaynaklarını yaşanan felaketin sonuçlarıyla yüzleşmek için devreye soktu.

Parti, ne yaşandığına dair gerçeği ortaya çıkarmak ve bu ulusal felaketten sorumlu şahısları tespit etmek için hızlı ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını talep ediyor.

Lübnan Komünist Partisi Siyasi Bürosu, 4 Ağustos 2020."