Beyrut limanı şiddetli patlamayla yerle bir oldu: En az 73 kişi hayatını kaybetti, 3000'den fazla yaralı var

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta limanda büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Patlamada en az 73 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan'da yarın ulusal yas ilan edildi. Beyrut limanı art arda yaşanan iki patlamanın ardından enkaza dönüştü. Lübnan Sağlık Bakanı en az 3000 bin yaralı olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada, 2 Türk vatandaşının hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Şehrin neredeyse her yerinden hissedilen patlamanın eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında gerçekleştiği belirtildi, kilometrelerce ötedeki binalarda hasar oluştu.

Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği, "Patlamada Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandı, büyükelçilik binasında da hasar oluştu" açıklaması yaptı.

Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan'ın da patlama nedeniyle ölenler arasında olduğu duyuruldu.

Başbakan Diyab ile birlikte limana giden İçişleri Bakanı Fehmi, patlamanın nedenini anlamak için soruşturmanın sonucunu beklemek gerektiğini söylerken ilk bilgilere göre yıllar önce el konulup 12 nolu ambarda tutulan yüksek patlayıcı materyalin infilak ettiğini belirtiyor.

Hizbullah'ın Al-Manar TV kanalı, güvenlik kaynaklarının Beyrut Limanı'ndaki Amber No. 12'de yangın çıktığını ve nitrat içeren tankların patlamasına yol açtığını söyledi. Al-Manar'ın güvenlik kaynakları ise nitrat içeren tankların yakınında patlayıcılar için mağazaların yakılması nedeniyle Beyrut limanını büyük bir patlamanın salladığını söyledi. Patlamanın sesi sahilin birçok bölgesinde duyuldu ve titreme ve sayısız fiziksel hasara neden oldu.

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Lübnan medyası, patlamanın ardından moloz altında kalmış insanların görüntülerini yayımladı.

Patlama sonrasında şehrin üzeri kırmızı bir mantar bulutla kaplanırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için olay yerine geldi.

Reuters'ın Lübnanlı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hasan Çakıl patlama sonrası NTV'ye konuşurken, ''Patlamada büyükelçilik konutunun camları kırıldı. Konuttaki kişilere ulaştık, durumları iyi'' dedi.

İsrailli yetkililer, Lübnan'ın başkenti Beyrut’taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

AA'nın aktardığına göre isimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamalarda çok sayıda kişinin yaralandığını ve çevrede büyük hasar oluştuğunu iddia etti.

The National'ın Washington muhabiri Joyce Karam, başkent Beyrut'ta bir limanda bir şehrin içinde olmak üzere 15 dakika içinde iki patlama geldiğini ifade etti. Karam, patlamalardan birinin eski başbakan Saad Hariri'nin evinin yakınında meydana geldiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) tribünalının bu hafta Refik Hariri suikastiyle ilgili kararını açıklaması bekleniyor. Refik, Saad Hariri'nin babasıydı ve 2005 yılında öldürülmüştü.

Lübnan Komünist Partisi tarafından yapılan açıkllamada patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenirken, başta komünistler olmak üzere bütün Lübnan halkı patlamadan etkilenenlerle dayanışmaya çağrıldı.

Lübnan Komünist Partisi, 5 Ağustos gününü patlamadan etkilenenlerle insani dayanışma günü ilan ederek, ulusal felaketin nedenlerine ilişkin hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Lübnan Kızılayı da patlamalarda bazı binaların büyük zarar gördüğünü ve enkaz altında kalmış kişiler olabileceğini ifade etti.

BAE merkezli haber kanalı Al Arabiya'nın paylaştığı görüntülerde patlamada kaybetmiş insanlar görülüyor.

LBC'ye konuşan görgü tanıklarından biri, arabasıyla patlama anından önce liman yakınlarından geçerken depolardan birinde yangın çıktığını gördüğünü ifade etti.

