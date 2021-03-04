Küba Covid-19'a karşı 5. aşı adayını açıkladı

Küba Cumhurbaşkanı Miguel Diaz Canel Bermudez geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Küba'nın Soberana 01, Soberana 02, Abdala ve Mambisa'dan sonraki beşinci aşı adayı olan Soberana 01A'yı duyurdu.

Yeni aşı adayı Soberana 01A'nın, Covid-19 geçirip iyileşenlere uygulanması planlanıyor.

Diaz Canel ayrıca Küba'nın şu andaki en gelişkin aşı adayları olan Soberana 02 ve Abdala için yakında faz 3 çalışmalarına geçileceğini, Havana, Santiago de Cuba ve Guantanamo illerinde 85 binden fazla gönüllüyle klinik denemelerin sürdürüleceğini bildirdi.